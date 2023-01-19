Aydın'da servis araçları denetlendi

Aydın'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından personel ve işçi servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 21 Trafik Timi ve 44 personelin katılımıyla “Personel-İşçi Servis Araçları ve Sürücülerin Denetimi” faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyette 1345 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 36 araç sürücüsüne-sahibine cezai işlem uygulandı, 13 araç trafikten men edildi.