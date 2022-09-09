Aydın'da servis şoförleri ve rehber personellere trafik eğitimi verildi

Okulların açılmasına sayılı günler kala Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Aydın Şoförler Odası işbirliği ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'nün katılımıyla servis şoförleri ve rehber personellere trafik eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün uygulamaya konulan “Karayolu Trafik Güvenliği Uygulama Politikası” çerçevesinde, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen projeli eğitim faaliyetleri Aydın'da da aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede harekete geçen Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de il genelinde devamlı olarak trafik ortamında kazaya karışma riski bulunan ticari taksi, dolmuş, halk otobüsü şoförleri ile bir araya geldi. Her yıl düzenlenen “Güvenli Sürüş Kuralları Eğitim Projesi” çerçevesinde Aydın Şoförler Odası işbirliği ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'nün katılımı ile şoförlere genel trafik eğitimi verildi.

Özellikle servis şoförleri ve rehber personellerine yönelik verilen eğitimde Eğitmen Esma Nazlı Taşçı tarafından okul servisi şoförleri ve rehber personellerin dikkat etmesi gereken konular, trafik kuralları ve yönetmeliğine dair eğitim verildi. Eğitimin ardından soru cevap kısmına geçilirken her gün trafikte direksiyon sallayan şoförlerin talep ve sıkıntıları da görüşüldü.

“Amacımız trafik güvenliğini sağlamak”

Eğitim öncesinde kısa bir bilgilendirme konuşması yapan Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Komiseri Gülşen Serttaş; “Amacımız sizin ve öğrencilerimizin trafikte güvenliğini sağlamak, daha güvenli bir şekilde okula ulaştırmak ve bununla ilgili daha iyi neler yapabiliriz, bu konuda hep birlikte fikir alışverişinde bulunarak nasıl katkı sağlayabiliriz. Bunları konuşmak için bir araya geldik. Eğitimci arkadaşımız sizlere kısa bir eğitim verecek. Bazı kazalar başımıza gelebiliyor. Servis kullanımında rehber personelimizin emniyet kemeri kullanımı konusu da önemli. Dikkat çekmek istediğimiz konular var. Onun dışında da sizlerin taleplerinizi alacağız ve nasıl bir çözüm üretebiliriz bunları konuşacağız” dedi.

“Şoför esnafımız kuralları iyi biliyor”

Gerçekleştirilen eğitim toplantılarının artık geleneksel hale geldiğini hatırlatan Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç; "Yıllardan beri geleneksel hale getirdiğimiz bu toplantılarda trafik kurallarını hatırlatmaya çalışıyoruz. Çünkü tekrarlanmayan bilgi çabuk unutulur. Trafik kazaları da gerçekten çok önemli. Okul sezonunun açılmasıyla beraber de okul servis şoförleri ve rehber personellerinin de daha duyarlı olması adına bu bilgiler yineleniyor. Özellikle uzun zamandan beri tüm esnaf adına okulların açılmasını beklemekteyiz. Çünkü bir taraftan geçimimizi sağlayabilmemiz için okulların hareketliliğine de ihtiyacımız var. Bu yılın hayırlı uğurlu ve hatasız, kazasız geçmesini diliyorum” dedi.

Aydın'da şoförlerin kuralları iyi bildiğini vurgulayan Özmeriç; “Artık bizim Aydın'daki şoför esnafımız bütün kuralları oldukça iyi biliyor. Bunu denetlemelerde uygulanan cezalardan görebiliyoruz. Aşırı bir şekilde ceza ile karşı karşıya kalan bir esnafımız yok. Çünkü kurallara uymak bizim de çıkarlarımız açısından oldukça önemli” dedi.