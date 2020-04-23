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Aydın'da sesiz kutlama

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Aydın’da sessiz bir etkinlikle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Aydın'da sessiz bir etkinlikle kutlandı. Çocukların bayramında çocuklar evde kalınca meydanda çocuk sesleri yerine kuş sesleri yankılandı. 6 kişiden oluşan heyet Atatürk anıtına çelenk sunup saygı duruşu ve İstiklal Marşımızı okudu.


Virüs salgını tehdidi nedeniyle öğrenciler katılmadığı için oldukça sesiz ve sakin olarak gerçekleştirilen törene Korna virüsünden yeni kurtulan Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş katılamadığı için yerine yardımcısı Ahmet Hünük vekalet etti. Milli Eğitim Müdür yardımcılarından oluşan 6 kişilik heyet tarafından çelenk sunumunun ardından tören sona erdi. Kutlamaların ise akşama kadar çeşitli programlar ile uzaktan ve sesli yönetmelerle devam edeceği belirtildi.


Aydın İl Milli Eğitim Müdür vekili Ahmet Hünük, programların akşam saat 21:00'e kadar devam edeceğini akşam 21:00'de okunacak İstiklal Marşı'na herkesi balkonlarından katılmaya davet etti.

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