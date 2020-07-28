Aydın'da sıcak hava etkili olacak

Aydın'da yarından itibaren hava sıcaklıkları yükselerek mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Aydın'da hava sıcaklıklarında artış yaşanacak. Bugün 40 derece olması beklenen hava sıcaklığının, yarın az bulutlu ve açık 42 derece, 30 Temmuz Perşembe 42 derece, 31 Temmuz 41 derece, 01 Ağustos Cumartesi 41 derece olacağı tahmin ediliyor. Mevsim normalleri üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarına karşı vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği öğlen saatlerinde hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların mecbur olmadıkça dışarıya çıkmamaları gerektiği hatırlatıldı.