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Aydın'da sıcak hava yerini yağışa bırakacak

Aydın’da mevsim normalleri üzerinde devam eden sıcak havanın ardından, Pazartesi başlayacak yağışlı hava ile birlikte sıcaklık değerleri normale dönecek.

Aydın'da mevsim normalleri üzerinde devam eden sıcak havanın ardından, Pazartesi başlayacak yağışlı hava ile birlikte sıcaklık değerleri normale dönecek.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre bugün ve yarın mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık değerleri, hafta başından itibaren düşecek. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü il genelinde parçalı ve çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağmurlu havanın etkili olması bekleniyor. Yağışla birlikte 38-39 derece olan hava sıcaklıklarının 33 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

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