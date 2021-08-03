Aydın'da sıcaklar vatandaşları bunalttı, termometreler 44 dereceyi gördü

Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Aydın'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstüne çıkmaya başlarken Aydın, Ağustos ayına rekor sıcaklıklarla başladı. İl genelinde yaşanan sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar da Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan süs havuzunda elini yüzünü ıslatarak serinlemeye çalışıyor. Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan termometre 44 dereceyi gösterince vatandaşlar sığınacak yer aradı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar çareyi gölge alanlarda bulurken, pek çok vatandaş da serinlemek için dondurma ve soğuk su gibi serinletici içecek ve yiyeceklere yöneldi. Haftanın ilk gününe rekor sıcaklık ile başlayan Aydın, ikinci gününde de rekor kırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilerine göre, il genelinde sıcaklıkların mevsim normallerine düşmesi beklenirken, yetkililer artan sıcaklar ile birlikte oluşabilecek yangınlara karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada 13 Ağustos 2017 günü 43 derece ile en sıcak günü yaşayan ilin 4 yıl sonra 44 derece sıcaklıkla en sıcak günün rekoru kırıldığı belirtildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada ayrıca artan hava sıcaklıklarının orman yangını için ciddi risk oluşturduğu vatandaşların uyarılara dikkate alması istendi.