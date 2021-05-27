Aydın'da sıcaklık değerleri mevsim normallerine dönüyor

Aydın'da üç günden bu yana etkili olan mevsim normalleri üstündeki sıcaklık değerleri bugünden itibaren normale dönecek.

Hafta başından itibaren etkili olan kavurucu sıcaklar Aydın'da etkili oldu. İl genelinde etkili olan ve mevsim normalleri üstünde seyreden zaman zaman değerlerin 39-40 dereceleri bulduğu Aydın'da, sıcaklıklar bugünden itibaren normale dönmeye başlayacak. Aydın'da sıcaklık değerlerinin bugün 35, yarın 30, Cumartesi 32, Pazar 34, Pazartesi 31 derecelerde seyretmesi bekleniyor.