İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da sıcaklıklar artacak

Aydın’da dün etkili olan sağanak yağış sonrasında bugün parçalı bulutlu bir hava beklenirken, yarından itibaren sıcaklık artışı yaşanacak.

Aydın'da dün etkili olan sağanak yağış sonrasında bugün parçalı bulutlu bir hava beklenirken, yarından itibaren sıcaklık artışı yaşanacak.


Aydın'da yarından itibaren sıcaklıkların 38 ile 40 derecelere yükselerek mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre, Aydın'da havanın bugün parçalı bulutlu 32, 25 Haziran Perşembe az bulutlu ve açık 37, 26 Haziran Cuma az bulutlu ve açık 39, 27 Haziran Cumartesi az bulutlu ve açık 41, 28 Haziran Pazar günü ise az bulutlu ve açık 40 derece olması bekleniyor.


Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredecek olması dolayısıyla, vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.