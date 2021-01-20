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Aydın'da sıcaklıklar artacak, sağanak yağış görülecek

Aydın’da yarından itibaren sıcaklık değerleri artarken, il genelinde sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Aydın'da yarından itibaren sıcaklık değerleri artarken, il genelinde sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.


Tüm Türkiye'de etkili olan ve Aydın'da görülen soğuk ve yağışlı hava sonrası azalan sıcaklık değerleri yarından itibaren artmaya başlayacak. Artan sıcaklık değerleri ile birlikte aralıklı sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre, Aydın'da havanın bugün az bulutlu 10 derece, yarın parçalı bulutlu 14 derece, Cuma ve Cumartesi günü çok bulutlu Aydın il merkezi ve batısında kalan ilçeler aralıklı sağanak yağışlı 16 derece, Pazar günü çok bulutlu il geneli aralıklı sağanak yağışlı 16 derece olması bekleniyor.

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