İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Aydın'da şiddetli yağış sonrası Köşk-Ödemiş yolu trafiğe kapandı

Aydın’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış bazı yerlerde taşkına neden oldu.

Aydın'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış bazı yerlerde taşkına neden oldu. Yağışlar sonrası Köşk-Başçayır yolu trafiğe kapadı. Ekiplerin bölgede yolu açma çalışmaları devam ediyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Aydın için yağış uyarısı öğleden sonra etkili olmaya başladı. Köşk Uzundere ile Başçayır Köyü arasında etkili olan sağanak yağış sonrası Başçayır yakınlarındaki kum ocağı mevkiinde dereler taştı ve karayolu sular altında kaldı. Köşk ilçesi ile Başçayır'dan Ödemiş'e kadar bölgedeki köylerin kullandığı yol dere yataklarının taşması sonucu trafiğe kapandı. Yolun kapanması nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken taşkında herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı belirtildi.


Yolun açılması için bölgeye sevk edilen iş makineleri çalışmalarına devam ederken trafiğin kısa sürede kontrollü olarak açılacağı belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.