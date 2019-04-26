Aydın'da sıfır atığa dikkat çekildi

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Sıfır Atık Projesi Sergisi' açıldı.

Efeler Gençlik Caddesi üzerinde düzenlenen sıfır atık sergisine katılan okulların öğrencileri atık malzemelerden yaptıkları ürünleri beğeniye sundu. Atık malzemelerden yapılan ürünler sergiye katılan misafirler tarafından ilgiyle izlendi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, sıfır atık konusunda bireyleri bilinçlendirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, “Ülkemizde yaygınlaşması için katkıda bulunduğumuz, sıfır atık projeleri sadece bir çevre duyarlılığı projesi değil, insanlığın geleceği adına yapılan bir sorumluluk hareketedir. Çünkü bize emanet edilen tabiatı gelecek nesillere layıkıyla devredebilmek boynumuzun borcudur. Bilinçsiz konforlu hayat beklentilerinin yaşam biçiminin değişimi insanlığı tüketim toplumu haline getirdi. Teknoloji hayatımıza yeni imkanlar getirse de bizden çok şey alıp götürdü. İsraf gündelik hayatı kuşattı, üretim ve tüketim ahlakına dönüştürdü. Yani insanoğlunun attığı her adım yer kürenin dengesini bozdu ve bozmaya da devam ediyor. Bunun için çevre dostu bir yaşam modeli bütün insanlığın arayışıdır. Bunun ilk adımı da sıfır atıktır. Okullarımızın bu işin dinamosu olmasını istiyoruz. Her okulun kendi çapında bir seferberlik başlatmasının sonra velilerimize yani bireylere ulaşmasını bekliyoruz. Böylece sıfır atık farkındalığını dalga dalga yayabiliriz” dedi.