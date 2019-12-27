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Aydın'da şiir dinletisine ilgi yoğun oldu

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte halk ozanı Davazlı Süleyman İncedal söyleşi ve şiir dinletisi gerçekleştirdi.


Aydın İl Kültür Müdürlüğü'nün “Kültür ve Sanatta Bir Ömür Aydın'ın Değerleri” programlarının birincisi kapsamında, Aydın Yazarlar ve Şairler Derneğinin desteği - Aydın İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü organizasyonunda Halk Ozanı Davazlı Süleyman İncedal söyleşi ve şiir dinletisi gerçekleştirildi.


Merkez Valisi Hakan Yusuf Güner, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay'ın ve davetlilerin katıldığı söyleşide, Süleyman İncedal'ın hayatına ve şiirlerine yer verildi. Seksenbeş yaşındaki ozanın kendisinden hatıraları ve şiirlerinin dinlenildiği programın sonunda Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay tarafından halk ozanı Süleyman İncedal'a plaket sunuldu.

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