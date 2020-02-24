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Aydın'da sık görülen ağrılardan korunma ve önlemler anlatıldı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı ve Efeler Belediyesi iş birliği ile “Sık Görülen Ağrılar: Korunma ve Önlemler” konulu halk eğitimi, Efeler Belediyesi Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı ve Efeler Belediyesi iş birliği ile “Sık Görülen Ağrılar: Korunma ve Önlemler” konulu halk eğitimi, Efeler Belediyesi Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşti.


Program, Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Pınar Okyay, Prof. Dr. Filiz Abacıgil, araştırma görevlileri, öğrenciler ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi.


Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Pınar Okyay ve Aydın Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay koordinatörlüğünde Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlileri Dr. Mehmet Oğuz Türkmen, Dr. İsmail Çevik, Dr. Ezgi Çamlık sorumluluğunda Tıp Fakültesi 6.sınıf öğrenci grupları sunumları ile bilgi verdiler. Eğitimde; “Ağrı nedir?, Ağrı çeşitleri nelerdir?, Ağrı neden önemlidir?, Ağrı ile ilişkili hastalıklar nelerdir?, Ağrı ile ilgili acil durumlar nelerdir?, Ağrı tedavisinde ergonominin yeri ve önemi?, Ağrı ile ilgili koruyucu uygulamalar nelerdir?, Ağrıda akılcı ilaç kullanımın önemi nedir?” konuları dinleyicilere aktarılarak, ergonomi ile ilgili koruyucu davranışları içeren uygulamalar gerçekleştirildi.


Katılımcılar, sektörler arası iyi bir uygulama örneği olan bu eğitimlerin ADÜ ile Aydın halkını buluşturduğunu, eğitimlerde görev alan genç hekimleri dinlemekten memnun olduklarını ve anlatılardan yararlandıklarını belirttiler.


Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay ve Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Pınar Okyay'ın kapanış konuşmalarının ardından program sona erdi.

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