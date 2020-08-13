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Aydın'da silahlı kavga: 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Olay, Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi 2. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amca çocukları S.E. (50) ve İ.E. (50) arasında nedeni henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada S.E. silahla yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından S.E.'yi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İ.E. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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