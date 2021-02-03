İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da silahlı kavga: 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde iddiaya göre alacak-verecek meselesinden dolayı çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre alacak-verecek meselesinden dolayı çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.



Olay, Cumhuriyet Mahallesi 1957 sokak üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde G.K. ve A.A. iddiaya göre alacak-verecek meselesinden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada A.A. G.K.'yı silahla yaraladı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber bildirdi. Kalçasından yaralanan G.K. kendi imkanları ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne gitti. Olay sonrası kaçan A.A. polisin takibi sonucunda bölgeye yakın bir sokak üzerinde suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ameliyata alınan G.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.