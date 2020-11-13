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Aydın'da silahlı kavga

Aydın’ın Efeler ilçesi Yağcılariçi mevkinde silahlı kavga meydana geldi.

Aydın'ın Efeler ilçesi Yağcılariçi mevkinde silahlı kavga meydana geldi. Kavganın ardından kaçan şüpheliyi yakalayan ekipler, sokak sokak silah aradı.



Olay, Efeler ilçesi Yağcılariçi sokakta saat 21:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler bir silah ele geçirdi. Olay yerinden kaçan ve üzerinde silah olduğu iddia edilen O.D. isimli şüpheli ekipler tarafından yapılan takip sonucu Cuma Mahallesi 202 sokak üzerinde yakalandı. Şüphelinin üst aramasında silaha rastlanmazken, kaçarken saklama ihtimaline karşı polisler sokak sokak silah aradı. Gece karanlığında el fenerleri ile didik didik arama yapan ekipler silaha rastlayamadı.



Kavgaya karışan şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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