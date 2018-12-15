Aydın'da silahlı saldırı 2 yaralı

Aydın'da akşam saatlerinde bir evin silahla taranması sonucu 2 kişi yaralandı. İki kişi olduğu belirtilen saldırganlar araçla olay yerinden kaçarken kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olay akşam saat 20:00 sıralarında Cuma Mahallesi 205 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; U.B. ve A.K. isimli iki şahıs önceden aralarında husumet olduğu belirtilen 205 sokak üzerindeki bir ikametin önüne gelip pompalı tüfekle evi taradı. Olayda iki kişi yaralanırken, saldırganlar olaydan sonra beyaz renkli bir otomobil ile bölgeden uzaklaştı. Yaralılar bölgeye çağrılan 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olaydan sonra bazı mahalle sakinleri ellerine geçirdikleri sopalarla şüphelilerin ikametine gidip şahısları aradı. Evde kimsenin bulunmaması üzerine şüphelilere ait olduğu ileri sürülen evin önünde toplanan kalabalığı polis ekipleri dağıttı.

Bölgede gergin bekleyiş devam ederken polis ekipleri de sokağa çıkan vatandaşların evlerine girmesi için uzun süre uğraş verdi. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için polis ve jandarma ekiplerinin çalışmasının devam ettiği ve saldırıda kullanıldığı belirtilen 20 U .... plakalı otomobilin de arandığı belirtildi.