Aydın'da silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kişi pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Olay saat 20.15 sıralarında Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre T.A. sokakta çocuğu ile birlikte yürürken, B.S. tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Tüfekten çıkan saçmalar şans eseri küçük çocuğa isabet etmezken, baba T.A. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan T.A. ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

T.A.'nın hayati tehlikesi bulunurken, polis saldırı sonrasında 09 ST 212 plakalı araç ile olay yerinden kaçan B.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.