İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da silahlı yaralama

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir gün önce cezaevinden çıktığı iddia edilen bir şahıs, evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir gün önce cezaevinden çıktığı iddia edilen bir şahıs, evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.


Olay, Kemer Mahallesi 1676 sokaktaki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden yeni çıkan Şahin E.'nin evine gelen şahıslar, silahla şahsın ayaklarına iki el ateş açarak evden ayrıldı. Mahalle sakinleri, silah seslerinin duyulması üzerine hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Şahin E.'yi evde ayaklarından vurulmuş halde buldu. Yaralı Şahin E., olay yerine gelen ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemenin ardından Şahin E.'yi evinde vuran kişinin Emrah Y. olduğu polis ekipleri tarafından tespit edildi. Şahin E.'yi vurduktan sonra olay yerinden iki araçla kaçan Emrah Y.'yi ve yanındaki şahısları bulmak için polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.