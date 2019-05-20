Aydın'da sirke sineğine biyoteknik mücadele başladı

Aydın'da meyve bahçelerinde sirke sineği ile çevreye zarar vermeden biyoteknik mücadele için hazırlanan proje kapsamında alınan tuzak hazırlama malzemeleri üreticilere dağıtıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüz tarafından ilimize bağlı tüm İlçe ve mahallelerinde yetiştirilen ve çok çeşitli meyvelerde zarar yapan sirke sinekleri (özellikle Drosophila Suzuki) ile çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden biyoteknik (tuzakla) mücadele başlatıldı. Üreticilerimizin gelir seviyelerini arttırmak ve yaşam standartlarının yükseltilmesini sağlamak amacıyla, İlimize bağlı tüm İlçe ve mahallelerinde armut, çilek, elma, erik, incir, kayısı, kiraz, nar, şeftali ve üzüm yetiştiriciliğinin geleneksel olarak yapıldığı mahallelerdeki üreticilere, müteşebbislere İl ve İlçe Müdürlüğümüz elemanlarının teknik yardım ve sorumluluğunda sirkeli tuzak malzemeleri dağıtımı yapılması amacıyla, "Aydın İli Meyve Bahçelerinde Sirke Sineği Mücadelesi Projesi" hazırlanarak Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Kordinasyon Başkanlığına (YİKOP) sunulmuş ve kabul edilmiştir. Proje kapsamında İl Müdürlüğümüze sirkeli tuzak hazırlama malzemesi alınarak sirkeli tuzak dağıtımı yapılması için yaklaşık 23 bin 895 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje kapsamında 10 bin adet Şeffaf Plastik Kap (üzeri 3 mm den büyük olmayan 8-10 adet delikli 0,5-1,0 litrelik), 1000 litre Elma Sirkesi ve 100 litre Etil Alkol alınarak İlimiz üreticilerine dağıtılmıştır” denildi.