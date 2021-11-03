Aydın'da sis etkili olacak

Aydın'da yarından itibaren artacak hava sıcaklıkları ile beraber sis ve pus hadiseleri etkili olacak.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde 04.11.2021 Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte, sabah ve gece saatlerinde görülecek olan sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor. Sis ve pus hadiselerinin 08.11.2021 Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir” denildi.