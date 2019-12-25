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Aydın'da soğuk hava etkili olacak

Türkiye’yi etkisi altına alacak soğuk hava dalgası ile birlikte, Aydın’da hava sıcaklıkları 4-5 derece düşüş yaşanacak.

Türkiye'yi etkisi altına alacak soğuk hava dalgası ile birlikte, Aydın'da hava sıcaklıkları 4-5 derece düşüş yaşanacak.


Meteoroloji verilerine göre bugünden itibaren Türkiye'yi etkileyecek olan soğuk hava dalgası ile birlikte Aydın'da da Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak. Hava sıcaklıklarının düşmesi ile yüksek kesimlerde hafif kar yağışı görülmesi bekleniyor. Aydın'da Perşembe günü çok bulutlu doğu ilçeleri çevreleri hafif sağanak yağışlı 12 derece, Cuma günü parçalı bulutlu 11 derece, Cumartesi parçalı bulutlu 9 derece, Pazar günü parçalı bulutlu 8 derece olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında görülecek olan düşüşle birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

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