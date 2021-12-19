İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da soğuk hava etkili olacak

Aydın’da Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş yaşanacak.

Aydın'da Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş yaşanacak.


Meteoroloji verilerine göre, “Bölgemiz genelinde etkili olan yağışlı havanın 21 Aralık 2021 Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ancak, sıcaklıkların 21 Aralık 2021 Salı gününden itibaren kıyı kesimler dışında, kuzey, ve iç ve yüksek kesimlerde hissedilir derecede düşeceği, özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila derece altında seyredeceği tahmin ediliyor” denildi.

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