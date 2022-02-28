Aydın'da soğuk ve yağışlı hava etkili olacak

Aydın'da hafta sonundan itibaren etkili olan yağışlı hava aralıklarla devam ederken, yağışla birlikte hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak.

Aydın'da il genelinde aralıklarla devam eden sağanak yağışların etkisi ile birlikte hava sıcaklıklarında da yarından itibaren düşüş yaşanması bekleniyor. Aydın'da bugün parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı, Salı ve Çarşamba aralıklı sağanak yağışlı, Perşembe parçalı ve çok bulutlu aralıklı hafif sağanak yağmurlu, Cuma parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da 4-5 derece düşerek 11-12 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.