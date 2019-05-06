Aydın'da sokak basketbolu başlıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aydın Özel Kavaklı Anadolu Lisesi'nin ortaklaşa organize edeceği Gençlik Haftası Sokak Basketbolu 18 Mayıs 2019 tarihinde Aydın Forum Alışveriş Merkezinde gerçekleştirilecek.

Turnuvaya katılacak olan takımların kaptanları takımların ismini, takım kadrosunda yer alacak olan sporcularca doldurulmuş Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yayımlanan 3x3 Sokak Basketbolu Başvuru Formunu 16 Mayıs 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekiyor. 2001 - 2002 - 2003 ve 2004 doğumlu sporcuların katılacağı turnuvada takımlar aynı okuldan sporcu olmalarına gereksinim duyulmadan 3 asil ve 1 yedek olmak üzere 4 sporcudan oluşacak.

Sokak Basketboluna başvuru yapacak olan takımlar, 3x3 Sokak Basketbolu başvuru formunu Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kurumsal web adresi olan aydin.gsb.gov.tr duyurular bölümünden ulaşabilecek. Müsabaka fikstürü 17 Mayıs 2019 Cuma günü Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kurumsal web adresi olan aydin.gsb.gov.tr adresinden yayımlanacak.

Yapılacak müsabakalarda 2019 yılı okul veya kulüp lisansı olanlar, lisansı olmayan sporcular ise veli izin belgesiyle müsabakalara katılabilecekler ve müsabakalarda dereceye giren ilk üç takıma kupa takdim edilecek.