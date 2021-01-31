Aydın'da sokak basketbolu turnuvası renkli görüntülere sahne oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığının ‘10 Bin Pota'Projesi kapsamında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası düzenledi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ‘Sokaklar Bizim' sloganıyla sportif faaliyetlere ağırlık vererek, 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası düzenledi. Atatürk Kapalı Spor Salonunun yanındaki basketbol sahasında düzenlenen turnuvada U16 ve U18 kategorilerinde rekabet eden takımlar ter döktü. Üç asil, bir yedek oyuncudan oluşan ve FİBA 3x3 kurallarının geçerli olduğu turnuvaya 10 takım ve 40 sporcu katıldı. Karşılaşmanın oynanacağı alanda izleyicilerin ve sporcuların hes kodları sorgulandı, Covid-19 kurallarına uygun bir müsabaka gerçekleşti.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği turnuva, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'nun hava atışı ile start aldı. Ardından sporcuların kıyasıya ter döktüğü turnuvada heyecanlı anlar yaşandı. Keyifli ve çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Müsabakaların ardından U16 kategorisinde Dream Team takımı birinci, Minneseta Team takımı ikinci ve Atmaca takımı üçüncü oldu. U18 kategorisinde ise Biniciler takımı birinci, KSK Sarsılmaz takımı ikinci, Nakspor takımı üçüncü oldu.

Gün boyunca süren mücadelelerin ardından U16 kategorisinde dereceye giren takımları, Aydın Basketbol İl Temsilcisi Ömer Görür ve Basketbol hakemleri madalya ile ödüllendirdi. U18 kategorisinde dereceye giren takımları ise Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Hamide Ercan ve Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Serdar Küçük madalya ile ödüllendirdi. Ödül töreninin ardından turnuvaya katılan sporcuları kutlayan Cenap Fillikçioğlu, ‘'Gençlerimiz hünerlerini sergiledi ve centilmenlik çerçevesinde örnek olacak bir maç çıkardılar. Turnuvaya katılan tüm gençlerimizi tebrik ediyorum. Basketbolun tabana yayılması anlamında önemli bir organizasyon olan 3x3 Basketbol turnuvaları sayesinde daha önceden bu spora ilgi duymayan insanlar bile basketbola kazandırılıyor ve alt yapısı sağlam temeller üzerinde yükselmeye devam ediyor. Gençlerimize bu imkanları sunan bkanlığımıza, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum'' İfadelerini kullandı.