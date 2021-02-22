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Aydın'da sokak hayvanları artık üşümeyecek

Aydın’da rehabilite altında olan sokak hayvanlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında barınaklara ısıtıcı takıldı.

Aydın'da rehabilite altında olan sokak hayvanlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında barınaklara ısıtıcı takıldı.



Aydın Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan sokak hayvanlarının konforlu bir yaşam sürmesi için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Barınakta bakım altında olan birçok kedi ve köpek yavrusu da, kurulan sistem ile birlikte soğuktan korunarak, sıcak bir yuvaya kavuştu. Aydın genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, soğuyan hava ile birlikte köpeklerin bulunduğu patoklara ısıtıcı koyuldu. Soğuk havalarda köpeklerin ısınabilmesi için koyulan ısıtıcıları gören hayvan severler ise uygulamadan memnuniyetlerini dile getirerek Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

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