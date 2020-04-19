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Aydın'da sokak hayvanları yalnız bırakılmadı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması yiyeceksiz ve susuz kalan can dostları unutmadı.


Büyükşehir Belediyesi'nin veteriner hekimleri, can dostlara sokağa çıkma kısıtlaması Aydın genelinde hem yiyecek ve su sağladı hem de bakımlarını yaptı. Nazilli'deki çalışmaya Nazillili hayvanseverler de ortak oldu.


Sokağa çıkma yasağıyla birlikte yiyeceksiz ve susuz kalma tehlikesiyle yüz yüze kalan sokaklarda yaşayan can dostların imdadına Aydın Büyükşehir Belediyesi yetişti. Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın'ın tüm ilçelerinde yapılan çalışmayla can dostların bakımları yapılırken, uygun noktalara da yiyecek ve su bırakıldı. Nazilli'deki çalışmaya hayvanseverler de katılırken, hayvanseverler duyarlılığından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

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