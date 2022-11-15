Aydın'da sokak köpekleri sorun olmaya başladı

Bazı kişi ve gruplar tarafından sokak aralarında topluca beslendiği için saldırganlaştığı ileri sürülen köpeklerin şehir merkezinde değil şehir dışında belirlenecek alanlarda beslenmesini istendi.

Aydın'da Efeler ilçe merkezi başta olmak üzere tüm yerleşim birimlerinde sokak köpekleri güvelik sorunu oluşturmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Köşk Başçayır Mahallesi'nde bir ağılda 20'nin üzerinde koyunu parçalayan başıboş köpekler, son günlerde sadece kırsal alanlarda değil şehir merkezlerinde de korku salmaya başladı.

Sabah erken saatlerde okula giden çocukların korkulu rüyası haline gelen sokak köpekleri nedeniyle öğrenci ve kadınlar refakatçisiz sokağa çıkamaz hale gelirken, sokak köpeklerinin hayvanseverler tarafında toplu beslendikleri için saldırganlaştığını ileri süren bazı vatandaşlar besleme işlemlerinin yerleşim yeri dışında yapılmasını istediler.

Yayaları da sürücüleri de korkutuyor

Özellikle sabahın erken saatlerinde şehir merkezlerinde kaldırımlarda sürüler halinde dolaşan ve yem bırakılan kaldırımları kendi meskenleri gören sokak köpekleri nedeniyle çocukları sabah yalnız başına okula salmayı korktuklarını belirten veliler, “Özellikle toplu halde olduklarında saldırganlaşıyorlar. Başta çocuklar olmak üzere her gün birçok kişi köpeklerden kaçarken yoldan geçen araçların altında kaldığını duyuyoruz. Hayvanları besleyenler alışık oldukları için ‘kaçmayın bir şey yapmaz' diyorlar ama korkmamak ve kaçmamak elde değil” diyerek sokakta yapılan besleme ile hayvanların doğallıktan uzaklaştığını ileri sürdüler.