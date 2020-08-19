İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da sokak ortasında silahlı kavga

Aydın’da meydana gelen kavgada 1 kişi bacağından vurularak yaralandı.

Aydın'da meydana gelen kavgada 1 kişi bacağından vurularak yaralandı.


Olay, Aydın'ın Efeler ilçesi Orta Mahalle 205 sokak ile 220 sokak kesişiminde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.B. ile M.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavga dönüştü. Kavgada silahını ateşleyen M.Y. A.B.'yi bacağından vurarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. A.B. ise kendi imkanları ile Aydın Devlet Hastanesi'ne gitti. Polis olaydan sonra kaçan şüpheli M.Y.'yi kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.