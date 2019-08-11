Aydın'da sokaklar boş kaldı

Aydın'ın Efeler ilçe merkezinde bayram öncesi yaşanan yoğunluk, bugün yerini sessizliğe bıraktı.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde Aydın sokakları bomboş kaldı. Aydın'ın Efeler ilçesinde hemen hemen her gün yoğun olan ve bayram öncesi hareketliliğin hat safhaya ulaştığı cadde, sokak ve alış veriş merkezlerinde Kurban Bayramının ilk gününde sessizlik hakim oldu. Kurban kesim işlemlerinin yoğun bir şekilde devam ettiği Aydın'da, düne kadar alışveriş telaşının yaşandığı cadde ve sokaklar bomboş kaldı.

İş yerlerinin çok büyük bir kısmının da kapalı olduğu gözlemlenirken, bayramın birinci gününde yaya ve araç trafiği yok denilecek kadar az bir seviyeye düştü. Sıcak havanın da etkisi ile vatandaşlar günlerini evde geçirmeyi tercih etti.