Aydın'da son hac kafilesi dualar ile uğurlandı

Aydın'dan kutsal topraklara Hac görevini ifa etmek için giden hacı adayları, Bey Cami önünden dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 Yılı Hac Organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına yönelik düzenlenen programda Efeler İlçe Vaizi Mücahit Deliktaş dua etti. Kurum amirleri, kafile görevlileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda hac yolcuları; salavat, tekbir ve telbiyeler eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.