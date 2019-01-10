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Aydın'da sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı

AYDIN (İHA) – Aydın’da, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

AYDIN (İHA) – Aydın'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütleriyle mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda Nazilli'nin İstiklal Mahallesinde yaşayan S.K. ile Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesinde yaşayan M.S.N'nin sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası, terör örgütünü övücü ve devlet büyüklerini aşağılayıcı paylaşımlar yaptıkları tespit edildi. Yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınan iki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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