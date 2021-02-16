Aydın'da soyut heykel tartışmasına MHP'li Alıcık'tan öneri

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, soyut heykel yarışması üzerinden başlayan tartışmaların ardından yaptığı açıklama ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne öneride bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kadın erkek eşitliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenecek olan soyut heykel yarışmasının yankıları sürmeye devam ediyor. Yaptığı açıklama ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne öneride bulunan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, “Cennet Aydın Kentimizin hanımefendilerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hediyesi , Çete Emir Ayşe, Çete Ayşe ya da bizim yüreğimizde Efe Ayşe'nin heykeli yapılsın” dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yapılması düşünülen heykel için öneride bulunan Alıcık, açıklamasında “Aydın kentimizin tarihinin derinliklerinden terkip yaparak getirdiği, dil, gönül, ahlak, inanç, akıl ve vicdanda taşınan muhteşem değerlerini, bir kutlu emanet olarak köklerinden kopartmadan, anlayıp, kavrayıp koruyup, geliştirerek ve bunları akıl, sabır, vizyon, bilgi, dikkat ve sevgi ile oluşan bir terkiple “Dijital Kent Aydın, Marka Kent Aydın” çalışmalarımıza yansıtıyoruz. Derinliği olmayan, geleceği hedeflemeyen, günü kurtarma hedefli çalışmalar hemşerilerimin gözünden kaçmamaktadır. Son günlerde gündemde olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yapılması düşünülen heykel için önerimiz 1919-1922 yıllarında Türk Kurtuluş Savaşında kahramanca mücadele eden kadınlarımızdan biri olan İstiklal Madalya sahibi gönlümüzün Efe Ayşe'nin (kaynaklarda Çete Emir Ayşe, Çete Ayşe olarak da tanınan) heykelinin yapılması, İmamköy Mahallesi Mezarlığındaki kabrinin düzenlenmesidir. Gelecek kuşakların da kahraman kadın efemizi tanımasına vesile olacaktır.

Bu vesile ile Cennet Aydın Kentimizin hanımefendilerine saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.