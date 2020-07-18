Aydın'da spor camiasını sevindiren gelişme

Aydın'ın Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi'ne futbol sahası yapılıyor.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'nun girişimleri sonrası amatör futbol maçlarının oynanması için Kardeşköy Mahallesi'ne futbol sahası yapım çalışmaları başladı. Arazide temizlik çalışması yapılırken, yapılan çalışmalar spor camiasında büyük mutluluk yaşattı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'a verdiği brifing sonrası çalışmaların hızlandığını kaydeden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Projeyi inşallah yeni sezon ortalarına doğru yetiştirmeyi planlıyoruz. Dozerler ile zemin temizliği yapıldı. Geriye kalan proje, ödenek, ihale gibi işleri de kısa sürede hallederek ilk kazmayı vuracağız. Aydın spor camiasını heyecanlandıran proje şimdiden tüm sporseverlere hayırlı olsun" dedi.

Öte yanandan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Gençlik Hizmetleri Müdürü Gökhan Pehlivan ve Spor Şube Müdürü Serdar Küçük, Kardeşköy mahallesine giderek çalışmaları yerinde inceledi.