Aydın'da STK'lardan Ramazan ayında plaj voleybolu tepkisi

AYDIN (İHA) – Aydın'da bir grup sivil toplum örgütü temsilcisi, Ramazan ayıda Efeler ilçe merkezinde plaj voleybolu turnuvası düzenlenmesine tepki gösterdi.

Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda 16-19 Mayıs günleri arasında düzenlenecek olan İki Yıldız Dünya Plaj Voleybolu Turnuvası, 24 ülkeden 56 takımın katılımıyla devam ediyor. Turnuvanın Ramazan ayında düzenlenmesine tepki gösteren bir grup sivil toplum kuruluşu temsilcisi, maçların oynandığı sahanın yakınında basın açıklaması yaptı.

Katılımcılar adına ortak açıklamayı okuyan Muhammet Aydın, tepkilerinin spora ve spor etkinliklerine yönelik olmadığını belirterek; “Tepkimiz manevi ve ahlaki değerlerimizle ilgili bir tepkidir. Bu organizasyonun ramazan ayının içinde düzenleniyor olması tepki konulması gereken bir konudur. Ramazan ayı tüm Müslümanlar için mübarek bir aydır. İnsanların ibadete yöneleceği ve günahlarından uzaklaşmaya çalıştığı bu ayada böyle bir organizasyonun düzenlenmesi düşündürücüdür. Bu organizasyona katılan sporcuların bir günahı yoktur onlar sadece sporunu yapmak isteyen sporculardır. O sporcuları plajda giyilmesi gereken kıyafetlerle, plajda oynaması gereken oyunu şehrin merkezinde, caminin karşısında Ramazan ayında oynatmaya müsaade etmek yanlıştır” dedi.

Organizasyon için yer tercihinin yanlış olduğunu savunan Aydın, “Aydın'a bağlı Kuşadası ve Didim ilçeleri var iken bu etkinlik için neden Aydın şehir merkezinin tercih edilmiş olmasına anlam veremiyoruz. Kaldı ki Kuşadası ve Didim'in doğal plajları, plaj voleybolu turnuvasına daha uygundur. Eğer bu ilçeler tercih edilseydi, bu mübarek ayda Aydın halkı rahatsız edilmemiş olunurdu. Başta cami cemaati olmak üzere herkes bu etkinlikten rahatsız. Bu organizasyonun Ramazan ayında şehrin merkezinde yapılması manevi ve ahlaki değerlerimizle uyuşmamaktadır. Ramazan ayı herkesin ayıdır, bu yüzden böyle etkinlikler düzenlenirken daha hassas davranılmalıdır” diye konuştu.