Aydın'da su ürünleri denetiminde 161 bin lira ceza kesildi

Aydın'da 2018 yılında Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile İlçe Müdürlükleri su ürünleri kontrol görevlileri tarafından yapılan 3 bin 058 denetimde kurallara uymayanlara 161 bin 29 TL cezai işlem uygulandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde toplamda 3 bin 58 denetim gerçekleştirilmiştir. İl genelinde yapılan denetimlerde, 4/1 numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ ile 4/2 numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ hükümleri uyarınca, program dahilinde ve gelen ihbarlar doğrultusunda; deniz, iç su, karaya çıkış noktaları, nakil vasıtaları ve perakende satış yerlerinde gerçekleştirilen denetimler neticesinde yasal düzenlemeler ve tebliğ hükümleri kapsamında Aydın ili genelinde toplam 172 adet cezai işlem uygulanmış, 161 bin 29 TL. idari para cezası kesilmiştir. Denetimler esnasında, balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanmasına yönelik gerekli uyarı ve bilgilendirmeler yapılmaktadır. Amatör ve ticari balıkçıların deniz ve iç sulardaki avcılık faaliyetlerinde 4/1 ve 4/2 numaralı tebliğlerde yer alan kısıtlamalara uymaları önem arz etmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerinde görevli su ürünleri kontrol görevlileri tarafından 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında denetimler, hassasiyet ve kararlılıkla devam etmektedir” denildi.