Aydın'da su ürünleri denetimleri devam ediyor

Aydın'ın Didim ve Söke ilçesinde su ürünleri kontrol ekipleri tarafından yapılan denetimlerde iki amatör balıkçıya uygunsuz avlanmadan bin 500 lira ceza kesildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “ İl Müdürlüğümüzce organize edilen, Didim, Söke ve Kuşadası İlçe Müdürlükleri Su Ürünleri Kontrol ekipleri ile birlikte Didim ve Söke ilçelerimizde denetim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. TCSG 21 Bot Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlıklarının kendi bot ve araçları ile destek verdiği denetimler, 18 personelimiz ile 6 ekip halinde, İl Müdürlüğümüze ait 2 bot ve 4 araçla, 9 karaya çıkış noktası, 1 nakil vasıtası, 1 iç su, 12 perakende satış yeri, 20 deniz (tekne ve balıkçı) denetimi gerçekleştirilmiştir. Denetimlerde Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği, 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünlerini Avcılığını Düzenleyen Tebliğ ve 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ esasları çerçevesinde gerekli uyarılar yapılarak uygunsuz bulunan 2 Amatör Balıkçıya toplamda 1500 TL İdari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca istihsal sahasında sahipsiz bulunan bin 500 m misina ağına el konulmuştur. Denetimlerimiz mesai mevhumu gözetilmeden devam edecektir” denildi.