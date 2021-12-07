İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da su ürünlerini arttırmaya yönelik toplantı düzenlendi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, su ürünlerini arttırmaya yönelik 2021 Anahtar Performans Göstergeleri Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi, ilçe müdürlüklerinde, su ürünleri kontrol görevini yürüten personel ile birlikte 2021 Anahtar Performans Göstergeleri Değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.


İl Müdür Yardımcısı Songül Özsakarya Çilingir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda il ve ilçe müdürlüklerinden 44 personel ile birlikte değerlendirme yapıldı. Toplantıda Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Edip Yağan tarafından 2021 yılında Anahtar Performans Göstergeleri kapsamında yapılan faaliyetleri içeren sunum yapıldı. Anahtar Performans Göstergeleri hedeflerine ulaşmanın öneminin anlatıldığı sunumdan sonra eksiklikler, yapılması gerekenler, sorunlar ve çözüm önerileri konularında bilgi alış verişi yapılarak, su ürünleri üretimini arttırmaya yönelik çalışmalar konusunda bilgi verildi.

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