Aydın'da suç makineleri polisten kaçamadı

Aydın'da haklarında yaralama ve tehdit gibi birçok suçtan aranması bulunan iki şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından, aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan O.A' nın kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, tehdit, yaralama suçlarından 10 yıl 8 ay ve 4 bin 500 TL cezası olduğu anlaşıldı. Diğer şahıs E.T' nin ise görevli memura mukavemet, tehdit, hakaret ve yaralama suçlarından 9 yıl 6 ay cezası olduğu anlaşılırken, şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.