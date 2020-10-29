Aydın'da şüpheli bohça paniği

Aydın'ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde bulunan şüpheli paket, kısa süreli bomba paniği yaşattı. Bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak açılan bohçadan kıyafet çıktı.

Olay, Efeler ilçesi Mehmet Akif Caddesi Hilmi Tüker Parkı'nda saat 11.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar tarafından parkta şüpheli olduğu düşünülen bir bohça bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ekibi sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, bomba imha ekiplerine bilgi verildi. Ekiplerin gelmesi beklenirken polis ekipleri de yolu trafiğe kapattı. Bomba imha ekibinin gelmesi sonrasında kontrollü bir şekilde açılan bez bohça içerisinde kıyafetler çıktı.