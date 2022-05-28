Aydın'da şüpheli paket paniği

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir üst geçidin asansörünün içerisinde bulunan bavul ekipleri harekete geçirirken, bomba imha uzmanı tarafından kontrol edilen bavuldan kıyafet çıktı.

Olay, Aydın-İzmir Karayolu üzeri Yeni Dörtyol mevkiindeki üst geçitte saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üst geçidin asansöründe şüpheli bir bavul olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı, karayolu da trafiğe kapatıldı. Bomba imha ekibi tarafından özel kıyafet giyilerek kontrol edilen paketten kıyafet çıkarken, bavul polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.