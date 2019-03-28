İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da Suriye uyruklu 2 organizatör tutuklandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 26 kaçak göçmenle birlikte yakalanan Suriye uyruklu 2 organizatör tutuklandı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 26 kaçak göçmenle birlikte yakalanan Suriye uyruklu 2 organizatör tutuklandı.


Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda;


Zonguldaklılar Sitesi mevkiinde yapılan araştırmada 14 Irak, 5 Suriye, 5 Filistin, 1 Senegal, 1 Gine, olmak üzere 26 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar, yapılan işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine sevk edildi.


Konu ile ilgili yapılan araştırmalarda organizatör olarak tespit edilen Suriye uyruklu D.K. ve A.R.A., göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.