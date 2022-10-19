Aydın'da sürücü adaylarına son dersi jandarma veriyor

Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde icra edilen faaliyetler çerçevesinde, Efeler ve Kuyucak ilçelerinde 29 sürücü adayına 'Aday Sürücülere Son Ders Jandarma'dan' sloganı ile trafik güvenliğine yönelik çalışmaların merkezinde 'insan' unsurunun bulunduğuna vurgu yapılarak, trafik kazalarının ve bu kazalardan kaynaklı can kaybı ve yaralanmaların azaltılması, önlenmesine yönelik olarak emniyet kemeri takmanın önemi, araç kullanırken cep telefonu kullanmama ve alkollü araç kullanmama konularında trafik güvenliği eğitim verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, diğer ilçelerde faaliyet gösteren özel sürücü eğitimi kurumlarındaki sürücü adaylarına da Jandarma trafik timlerince trafik güvenliği eğitimi verilmesi planlandığı belirtildi.