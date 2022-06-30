Aydın'da süt sığırı yetiştiriciliği kursu düzenlendi

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen Süt Sığırı Yetiştiriciliği Kursu'nda başarılı olan 93 kursiyere sertifikaları verildi.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Efeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Süt Sığırı Yetiştiriciliği Kursu'nda başarılı olan 93 kursiyerlere sertifikaları verildi. Sertifika dağıtım törenine İl Tarım ve Orman Müdür v. Yılmaz Bozkır, İlçe Müdürü Mehmet Esen ve üreticiler katıldı.

Sertifika sahibi üretici ya da üretici adayları banka tarafından uygulamaya konulan genç çiftçi ya da kadın çiftçi kredi programına müracaat edebilecek.