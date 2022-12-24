Aydın'da süt sığırı yetiştiriciliği kursu düzenlendi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bilinçli süt sığırcılığı oluşturulması amacıyla üreticiler için Süt Sığırı Yetiştiriciliği Kursu düzenlendi.

Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Karacasu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde üreticiler için Süt Sığırı Yetiştiriciliği Kursu düzenlendi. Yenice Mahallesi'nde gerçekleştirilen kursa katılan üreticilere uzmanlar tarafından, bilinçli süt sığırcılığı nasıl yapılır, hayvancılıkta bilinen yanlışlar ve doğrular anlatıldı. Kurs sonunda katılımcı üreticilere sertifika verilecek ve sertifika sahibi üretici ya da üretici adayları banka tarafından uygulamaya konulan genç çiftçi veya kadın çiftçi kredi programına müracaat edebilecek.