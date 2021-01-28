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Aydın'da Tabakhane Deresi'nde istinat duvarı yıkıldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde sağanak yağışla birlikte su seviyesi yükselen Tabakhane Deresi’ni çevreleyen istinat duvarı yıkıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde sağanak yağışla birlikte su seviyesi yükselen Tabakhane Deresi'ni çevreleyen istinat duvarı yıkıldı.


Efeler ilçesinde dün sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçenin ortasından geçen Tabakhane Deresi'nin debisi yükseldi. Ramazan Paşa Mahallesi'ndeki köprünün yanında bulunan ve dere ile sokağı birbirinden ayıran istinat duvarı dereye doğru yıkıldı. Büyük bir gürültü ile yıkılan istinat duvarı, derenin kenarında bulunan iş yerleri ve apartmanlarda bulunan vatandaşlara büyük korku yaşattı.


Polis ekipleri bölgeyi tedbir amaçlı trafiğe kapatırken, derenin temizlenmesi için yetkililere bilgi verildi.

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