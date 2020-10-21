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Aydın'da taksi ve toplu taşıma araçlarında hijyen denetimi

Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte artış gösteren Korona virüs vakaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda Aydın’da da denetimler sıklaştırıldı.

Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte artış gösteren Korona virüs vakaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Aydın'da da denetimler sıklaştırıldı.


Aydın'da polis, jandarma ve Şoförler Odası öncülüğünde il genelindeki tüm taksi durakları ve otogardaki tüm birlik minibüslerinin yanı sıra servis araçlarında hijyen ve maske denetimi yapılap şoförlere yeniden bilgilendirme yapıldı. Denetim ve kontrollerin rutin olarak gerçekleştirildiğini belirten Aydın Şoförler Odası başkan Yardımcısı Oktay Mantar, “Artık Korona virüse karşı gerekli tedbirlerimizi azami ölçüde alarak hayatın olağan akışını sürdürmek zorundayız. Bu kapsamda sürekli denetim ve kontroller yapıyoruz. Vatandaşlarımızın dikkatli olması bundan daha da öte taksi ve toplu taşıma araçlarında görev yapan şoförlerin daha duyarlı olmasını istiyoruz. Bu kapsamda Aydın'daki tüm toplu taşıma araçları rutin olarak dezenfekte edildiği gibi, araçlarda dezenfaktan bulundurulması, taksilerde ise ihtiyaç halinde yolculara verilmesi için maske bulundurulmasını istiyoruz. Genellikle şoförlerimiz kurallara uygun hareket ediyor. Sadece şoförlerimizin kurallara uyması yeterli değil, taşıdıkları yolcuların sağlığı açısında araçlara aldıkları tüm yolcuların da kurallara uyması ve uymayanların da uydurulması gerekiyor” diyerek içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi.


Ekipler, Aydın Valiliği önündeki duraktan başlayarak il genelindeki 21 taksi durağında görevli 158 taksi ve şoförünü, Aydın Otogarı'nda ise merkezde ve ilçelerle merkez arasında toplu taşıma hizmeti veren tüm araçlarda denetim yaptılar.

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