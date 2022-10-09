Aydın'da tarihe tanıklık eden ağaçlar konuşuldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen söyleşide tarihe tanıklık eden ağaçların korunarak, anıt ağaç statüsünün kazandırılması masaya yatırıldı.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin (EKODOSD) haftalık söyleşi programlarında bu hafta Kuşadası'nın tarihe tanıklık eden anıt ağaçları konuşuldu. Söyleşilerin bu haftaki konuğu olan Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat, Kuşadası ve çevresinde bulunan anıtsal kriter taşıyan ağaçlarla ilgili çalışmaları ve ağaçların anıt ağaç statüsüne alınması gerektiğini anlattı. 1960'lı yıllardan bu yana Kuşadası'na geldiğini söyleyen Prof. Dr. Şat, geçen süreç içinde çok şeylerin değiştiğini ancak bunca baskıya ve tehditlere rağmen bazı doğal zenginliklerin günümüze kadar ulaşmasının kente büyük değer kattığını söyledi.

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun izinleriyle Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli ile ağaçların ömürlerinin daha da uzatılması için çalışma başlatıldığını sözlerine ekleyen Şat, anıt ağaçlar rotasının hazırlanarak, ağaçların bilgilerini ve geçmişteki hikayelerini yansıtan tanıtım panolarının yerleştirilmesinin çok iyi olacağını söyledi. Şat, bir turizm kenti olan Kuşadası'nda kente gelen yerli ve yabancı misafirlere tanıtılması açısından bunun önemli olduğunu belirtti.

Yapılan sunumdan sonra konukların sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat'a Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Ornitolog Doç. Dr. Ortaç Onmuş tarafından EKODOSD'un teşekkür belgesi takdim edildi.