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Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Aydın’ın Köşk ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan bir kişi Jandarma tarafından gözaltına alındı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan bir kişi Jandarma tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından Köşk'ün Başçayır Mahallesi'nde halkımızın kültürel ve tarihsel değerleri korumak için yapılan çok yönlü soruşturmada, C. S. isimli şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Başçayır Mahallesi'nde yapılan yol kontrol faaliyetin de durdurulan bir araçta C. S.isimli şüphelinin üstünde (3) adet sikke olduğu tahmin edilen madeni obje ele geçirildi. Adli makamlardan alınan talimat ile Aydın Müze Müdürlüğünce yapılan ön incelemede objelerden 1 adeti Bizans, 1 adeti Roma, 1 adet İslami döneme ait sikke olduğu tespit edilerek, sikkeler müze müdürlüğüne teslim edildi.


Adli makamların talimatı ile şüpheli C. S. gözaltına alındı.

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